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İzmir'de deprem oldu! Çevre iller de sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı

İzmir güne depremle uyandı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise ilk verileri duyurdu. İşte bölgedeki son durum...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 07:25, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 07:41
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İzmir'de deprem oldu! Çevre iller de sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Önceki gün Çanakkale'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirmişti. Bu defa İzmir sallandı, bölge halkı sabaha karşı büyük panik yaşadı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD ilk verileri açıkladı.

İZMİR'DE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre

İzmir'de deprem oldu. Saat 05:59 sularında meydana gelen Karaburun merkezli depremin büyüklüğü 3,9 olarak duyuruldu. Yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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