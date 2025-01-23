İzmir'de deprem oldu! Çevre iller de sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı
İzmir güne depremle uyandı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise ilk verileri duyurdu. İşte bölgedeki son durum...
Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Önceki gün Çanakkale'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirmişti. Bu defa İzmir sallandı, bölge halkı sabaha karşı büyük panik yaşadı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD ilk verileri açıkladı.
İZMİR'DE DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre
İzmir'de deprem oldu. Saat 05:59 sularında meydana gelen Karaburun merkezli depremin büyüklüğü 3,9 olarak duyuruldu. Yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) January 23, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [87.11 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2025-01-23
Saat:05:59:10 TSİ
Enlem:38.75667 N
Boylam:25.40472 E
Derinlik:9.13 km
Detay:https://t.co/0SdtT6xL03@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi