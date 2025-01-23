Dolar günü 35,64 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,6490 35,6500 35,6440 35,6450 Avro 37,1450 37,1460 37,1170 37,1180 Sterlin 43,9650 43,9750 43,9300 43,9400 İsviçre frangı 39,3200 39,3300 39,2800 39,2900 ANKARA ABD doları 35,6190 35,6990 35,6140 35,6940 Avro 37,1050 37,1850 37,0770 37,1570 Sterlin 43,9050 44,1150 43,8700 44,0800