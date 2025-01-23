Dolar günü 35,64 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 35,64 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 17:27, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:34
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,6490
|35,6500
|35,6440
|35,6450
|Avro
|37,1450
|37,1460
|37,1170
|37,1180
|Sterlin
|43,9650
|43,9750
|43,9300
|43,9400
|İsviçre frangı
|39,3200
|39,3300
|39,2800
|39,2900
|ANKARA
|ABD doları
|35,6190
|35,6990
|35,6140
|35,6940
|Avro
|37,1050
|37,1850
|37,0770
|37,1570
|Sterlin
|43,9050
|44,1150
|43,8700
|44,0800