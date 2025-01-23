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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 152 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 152 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 16:52, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 16:52
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 152 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 152 bin lira, en yüksek 3 milyon 162 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 azalışla 3 milyon 152 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 165 bin 900 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 734 milyon 240 bin 422,42 lira, işlem miktarı ise 867,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 749 milyon 215 bin 729,3 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, EHG Yetkili Müessese ile Haznedar Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.165.900,002.750,00
En Düşük3.152.000,002.750,00
En Yüksek3.162.000,002.760,00
Kapanış3.152.000,002.750,00
Ağırlıklı Ortalama3.156.076,032.753,56
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.734.240.422,42
Toplam İşlem Miktarı (Kg)867,79
Toplam İşlem Adedi45

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