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Yemek yapmadığı gerekçesiyle eşinin darbettiği kadın yoğun bakıma alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, eşi Yunus K. (34) tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle darbedilen Ummuhan K. (25), kaldırıldığı hastanede geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gözaltına alınan Yunus K. çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 07:50, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 07:50
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Yemek yapmadığı gerekçesiyle eşinin darbettiği kadın yoğun bakıma alındı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Köyceğiz'in Beyobası Mahallesinde meydana geldi. Yunus K, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi Ummuhan K'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu. Sağlık görevlilerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ummuhan K, durumunun ağır olması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus K, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yunus K'un savcılıktaki ifadesinde, "Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundum" dediği öğrenildi.

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