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Yaralılara müdahalede eden sağlıkçılara araç çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de kaza yapan otomobildeki yaralılar ve müdahale eden sağlık personeli ile yardım amacıyla duran vatandaşlara bir başka otomobil çarptı. Kazada 2'si sağlık personeli 10 kişi yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 08:04, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:32
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Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak Köyü yakınlarında meydana geldi. Bahadır Uzunalp (53) idaresindeki 58 AP 705 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada yoldan geçen sürücüsü öğrenilemeyen 61 PA 855 plakalı minibüs kazaya yardım etmek için durdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL ÇARPTI

Sağlık ekipleri, kaza yapan otomobildeki yaralılara müdahale ettiği sırada aynı yönden gelen Necmettin Gümüş (45) yönetimindeki 66 AAR 478 plakalı otomobil, kaza yapan 58 AP 705 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil daha sonra yaralılar ve müdahale eden sağlık personeli ile yardım amacıyla duran minibüsteki vatandaşlara çarptı.

Kazada, 8 kişi ile sağlık personelleri Alican Holat ve Esra Keskin yaralandı. Yaralılar içen bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 10 yaralıdan Kerem Uzunalp'in (13) durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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