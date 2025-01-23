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Aylık ceza 88 bin 663 liradan başlıyor!

1 Ocak 2025 tarihi itibariyle 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güven-liği Kanunun 6.maddesi kapsa-mında sağlanan iş sağlığı ve gü-venliği hizmetlerini yerine getir-me yükümlüğü, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan (1 kişi dahi olsa) ve az tehlikeli sınıfta-ki iş yerleri için de yürürlüğe girdi. Bu konuda is sağlığı güvenli-ği firmaları ile anlaşmayan iş-letmelere uygulanacak mini-mum ceza ise aylık 88 bin 663 TL olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 08:12, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 08:14
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Aylık ceza 88 bin 663 liradan başlıyor!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "çok büyük cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz" diyerek kaleme aldığı yazısında; 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güven-liği Kanunun 6.maddesi kapsa-mında sağlanan iş sağlığı ve gü-venliği hizmetlerini yerine getir-me yükümlülüğüne dikkat çekti.

Dünya'daki köşesinde, "Yanında işçi çalıştı-ran tüm işletmeler, bak-kal, manav, terzi, tami-ratçı gibi aklınıza hangi iş geliyor ise bu işyer-lerinde yanında bir ki-şi çalıştıranlar dikkat edin! Aylık 88.663TL ceza yiyebilirsiniz" diyen Erdursun şunları kaydetti:

1 KİŞİ DAHİ OLSA UYGULANACAK!

1 Ocak 2025 tarihi itibariyle 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güven-liği Kanunun 6.maddesi kapsa-mında sağlanan iş sağlığı ve gü-venliği hizmetlerini yerine getir-me yükümlüğü, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan (1 kişi dahi olsa) ve az tehlikeli sınıfta-ki iş yerleri için de yürürlüğe gir-miştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-nu 2013 yılında yürürlüğe gire-rek tüm çalışanları kapsama al-dı. Ancak devlet kurumları ve 50'den az çalışanı olan az tehli-keli işyerlerinde iş güvenliği uz-manı ile iş yeri hekimi görevlen-dirme zorunluluğu 5 defa erte-lenerek 2025 yılına, yani 12 yıl ötelenmişti.

1/1/2025 itibariyle ertelemeler son bularak Avrupa Birliği norm-ları çerçevesinde 50'den az ça-lışanı olan (1 kişi dahi) işyerleri için kanun devreye girmiştir.

Küçük esnaflar dahil olmak üzere yanında 1 kişi çalıştırı-yorsanız, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendir-mek zorundasınız!

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güven-liği Kanunu 30 Haziran 2012'de çıktığında, tüm işyerlerini kap-sadığı ancak kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az teh-likeli sınıfta yer alan iş yerleri için ''işyeri hekimi ve iş güven-liği uzmanı'' görevlendirilmesi-nin kapsamı defalarca uzatıldı. 1/1/2025 itibariyle her hangi bir süre uzatması yapılmadı.

AYLIK CEZASI MİNİMUM 88 BİN 663 TL OLDU

Ülkemizde tehlikeli ve çok teh-likeli sınıfta yer alan işletmelerin almış olduğu iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme-sini hizmetini artık yanında işçi çalıştıran tüm işletmelerin alma-sı gerekiyor.

Bu konuda is sağlığı güvenli-ği firmaları ile anlaşmayan iş-letmelere uygulanacak mini-mum ceza aylık 88 bin 663 TL olacak.

-50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki işyerleri ve iş-verenler bu yükümlülüğü

-Aşağıdaki yöntemlerle yeri-ne getirebilirler.

-Çalışanları arasında uygun nitelikte personel görevlendir-mesi yapmak,

-Gerekli belgeye sahip olması halinde kendisi üstlenmek,

-Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB veya ÇASMER'lerden (Ça-lışan Sağlığı Birimi) hizmet al-mak.

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