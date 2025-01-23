Bakanlık o markaları ifşa etti: Kıymada deri, sıvıyağda yasaklı boya

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan testlerde; kıymada deri dokusu ve sakatat, sıvıyağ da yasaklı boya kullanımı tespit edildi.

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler: