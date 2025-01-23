Bakanlık o markaları ifşa etti: Kıymada deri, sıvıyağda yasaklı boya
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan yağ, baharat, şarküteri, yoğurt, peynir markaları ifşa edildi. İşte o liste...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 08:28, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 08:32
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Son yapılan testlerde; kıymada deri dokusu ve sakatat, sıvıyağ da yasaklı boya kullanımı tespit edildi.