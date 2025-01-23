Zehir tacirlerine operasyon: 2 bin 795 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de olduğu 77 ilde gerçekleştirilen "Narkopan-9" operasyonu hakkında bilgi verdi.

Uyuşturucuya yönelik düzenlenen "Narkokapan-9" operasyonunda 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ile 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "2 bin 795 şüpheli yakalandı. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince; 4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla, 77 ilde operasyonlar düzenlendi." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.