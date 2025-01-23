Adana'da 502 elektronik sigara yakalandı
Adana'da kaçak 502 elektronik sigara ve 2 elektrikli süpürge ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 09:10, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:38
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.
Araçta, kaçak 502 elektronik sigara ve 2 elektrikli süpürge ele geçirildi.
Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.