Ticaret Bakanlığı: Denetimlerde 91,6 milyar lira idari ceza uygulandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hızlı ve kolay ticaret anlayışıyla Ticaret Bakanlığı'nca sunulan kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli olmasını teminen, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından rehberlik, teftiş ve denetim çalışmaları 2024 yılında da etkin bir şekilde yürütülmüştür. Bu çerçevede, gümrük işlemlerinde tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin 2024 yılında sonradan gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmalar neticesinde, 1562 adet rapor düzenlenmiştir. Bu raporlarla Hazine'nin vergi kaybına uğratıldığı tespiti ile 4,6 milyar TL tutarında vergi tahakkuku ve 82,1 milyar TL tutarında idari para cezasının uygulanması sağlanarak, toplam 86,7 milyar TL kamu alacağı tahakkuk ettirilmiştir" denildi.

'250 FİRMANIN GÜMRÜK İŞLEMİ DENETİME ALINDI'

Sonradan kontrol denetimleri ile gümrük işlemlerinin geçmişe dönük incelenmesi yapılarak, eşyanın tesliminden sonra gümrük beyannamelerinin sonradan kontrolünün gerçekleştirildiği aktarılarak, "Otomotiv, tüketici elektroniği, tekstil, gıda, makine, kozmetik ve oyuncak sektörleri olmak üzere, 17 farklı sektörde faaliyet gösteren 200 firmanın planlı sonradan kontrol denetimi ve muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren 50 firmanın plan dışı sonradan kontrol denetimi gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda toplam 250 firmanın gümrük işlemleri denetime alınmıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen sonradan kontrol denetimleri neticesinde, 399,5 milyon TL tutarında vergi tahakkuku, 1,1 milyar TL tutarında idari para cezası uygulanması sağlanarak toplam 1,5 milyar TL tutarında kamu alacağı tahakkuk ettirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

'FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİNDE 112,8 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI'

2024 yılında fahiş fiyat denetimlerine de devam edildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda, otomotiv, hazır beton/çimento, özel okullar, tavukçuluk, yumurta, zincir market ve alışveriş merkezleri, sebze-meyve ticareti, ekmek, süt, fındık, Antep fıstığı, ambalajlı su ürünleri, yemek kartları başta olmak üzere önemli sektörlerde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca denetimler yapılmıştır. Bu denetimler sonucunda tanzim edilen raporlara istinaden, firmalara 112,8 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bunların yanı sıra; 2024 yılında finansal kuruluşlar, abonelik hizmeti, taksitle satış, mesafeli satışlar, devre tatil, ön ödemeli konut satışları, iş yeri dışında satışlar, satış sonrası hizmetler ve paket tur sektörlerine yönelik denetimlerde tüketici mağduriyetine yol açan uygulama ve işlemleri nedeniyle firmalara toplam 3,5 milyar TL idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

'91,6 MİLYAR LİRA KAMU ALACAĞI TAHAKKUK ETTİRİLDİ'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı faaliyet alanı çerçevesinde, denetimsiz bir alan bırakılmaması hedefini esas alan bir anlayışla, hizmet sunum kapasitesinin genişletilmesi, vergi kaybının, kaçakçılığın, kayıt dışı ekonominin, fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi ve tüketicinin korunması gibi vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını ve adil bir rekabet ortamının sağlanmasını doğrudan etkileyen alanlardaki denetim faaliyetleri hız kesmeden devam etmiştir. Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen ve yukarıda özetle bahsedilen tüm teftiş, inceleme ve soruşturmalar neticesinde toplam 91,6 milyar TL idari para cezası/kamu alacağı tahakkuk ettirilmiştir. 2025 yılında da Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından rehberlik anlayışı ön planda tutularak, hızla değişen ve gelişen kurumsal yönetim ve denetim sistemleri ile uyumlu teftiş, inceleme ve denetimlere azami hassasiyetle devam edilecektir. Mevzuata aykırı işlem tesisi ile haksız kazanç sağlayan ve kamu zararına yol açan firmaların tespit edilerek vergide adaletin sağlanmasına, devletimizin gelir kaybına uğratılmasının önüne geçilmesine yönelik çalışmalarımız sürdürülecektir. Ayrıca, spekülatif fiyat oluşumlarını engellemek ve stokçuluğu ortadan kaldırmak, adil, rekabetçi, istikrarlı bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla fahiş fiyatın önlenmesine, esnaf ve sanatkarlar ile tüketicilerin korunmasına yönelik denetim ve uygulamalara kararlılıkla devam edilecektir."