Otel yangınında 12. kattan atlayan Şevval'den acı haber geldi

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şevval Şahin, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarıldı. Sabah saatlerinde Bolu'dan cenaze aracıyla Bartın Demirciler Mahallesi'ndeki babaevine getirilen Şevval Şahin'in cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Halatçıyaması Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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