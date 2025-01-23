Kendisini hakim olarak tanıtıp, 1,4 milyon TL dolandıranlar tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bulunan bir işyerinde, sahte avukatlık ofisi işletildiği tespit edildi. Yapılan açık kaynak araştırmasında, şahsın kendisini "İdari Yargı Hakimi" ve "Serbest Mali Müşavir" olarak tanıttığı, ancak bu kişinin "Exclusive Danışmanlık" adı altında sahte avukatlık hizmeti sunduğu ortaya çıktı. Davayı kazandırma vaadiyle 1,4 milyon TL dolandırdı. Dolandıran şahıslar tutuklandı.
Sahte Hakim ve Mali Müşavir Gerçek Kimliğiyle Yakalandı
Yapılan araştırmalar neticesinde, bahsedilen adresin Polnet4 mernis kaydına göre boş olarak göründüğü tespit edildi. Fotoğraflardan yapılan tespit sonucu, şüpheli kişinin D.T olduğu belirlendi. T'nin, "nitelikli dolandırıcılık", "dolandırıcılık", "güveni kötüye kullanma" gibi suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Arama Yapıldı, Ele Geçirilenler Şaşırttı
Cumhuriyet Savcısı talimatıyla, D.T'nin ve işbirliği yaptığı şüpheli U.A'nın işyeri ve ikamet adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 1 hakim cübbesi ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler, 23 Ocak 2025 tarihinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmek üzere mevcutlu olarak teslim edildiler.
Dolandırıcılıkla İlgili Müştekiden Şikayet
Konuya ilişkin olarak, müşteki A.S'nin Şanlıurfa'da alınan ifadesinde, arazi alışverişi nedeniyle D.T ve eşi U.A ile mahkemelik olduğunu ve bu şahısların, kendisini hakim olarak tanıtarak davayı kazanabileceği vaatleriyle 3 milyon TL karşılığında anlaşmaya vardıklarını belirtti.
S., D.T'nin hesabına 70.000 TL, elden 330.000 TL ve U.A'nın hesabına 1.000.000 TL gönderdiğini ifade etti. Ancak, davanın kaybedilmesinin ardından 1.400.000 TL dolandırıldığını fark eden S., şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, dolandırıcılık mağdurlarının sayısının artabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların dikkatli olmalarını ve şüpheli durumları yetkililere bildirmelerini tavsiye etti.