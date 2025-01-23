Adana'da aranan 10 hükümlü yakalandı
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 10:01, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:02
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuya ilişkin suçlardan 2 ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 10 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.