Bolu'daki yangından yeni görüntüler ortaya çıktı!

Bolu'da yaşanan yangın faciasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, alevlerin ilk yayıldığı anlarda çaresiz bir kişinin kucağındaki bebeğiyle mücadele ettiği, bir başka kişinin ise hayatta kalmak için çatıdan atladığı dramatik anlar yer aldı.