Bolu'daki yangından yeni görüntüler ortaya çıktı!
Bolu'daki yangından yeni görüntüler ortaya çıktı! Kurtuluş mücadelesi anbean kameralara böyle yansıdı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 10:11, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:19
Bolu'da yaşanan yangın faciasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, alevlerin ilk yayıldığı anlarda çaresiz bir kişinin kucağındaki bebeğiyle mücadele ettiği, bir başka kişinin ise hayatta kalmak için çatıdan atladığı dramatik anlar yer aldı.