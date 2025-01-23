Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 10:46, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:47
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir otomobili kent merkezinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yastığın içine gizlenmiş 1 kilo 802 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan bir başka uyuşturucu operasyonunda da 2 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.