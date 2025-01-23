Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarından müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil. pic.twitter.com/lnfeHLTH8v

Belirlenen teslim tarihleri ve adres bilgileri de e-Devlet sisteminde erişime açılmış durumda.

2025 yılı bedelli askerlik yerleri açıklandı. Binlerce yükümlünün merakla beklediği sonuçlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. e-Devlet üzerinden erişime açılan sınıflandırma sonuçlarıyla adaylar, teslim olacakları birlikleri ve sevk tarihlerini öğrenebilecek.

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