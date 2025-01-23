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Bedelli askerlik yerleri açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldığı duyuruldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 11:06, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:10
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Bedelli askerlik yerleri açıklandı!

2025 yılı bedelli askerlik yerleri açıklandı. Binlerce yükümlünün merakla beklediği sonuçlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. e-Devlet üzerinden erişime açılan sınıflandırma sonuçlarıyla adaylar, teslim olacakları birlikleri ve sevk tarihlerini öğrenebilecek.

2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

2025 yılı bedelli askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını 23 Ocak 2025 itibarıyla duyurdu. Adaylar askerlik yapacakları birliklere dair bilgileri e-Devlet üzerinden sorgulayarak öğrenebilecek.

Belirlenen teslim tarihleri ve adres bilgileri de e-Devlet sisteminde erişime açılmış durumda.

23 Ocak 2025 tarihinden itibaren sonuçlara ulaşan adaylar, belirtilen teslim tarihinden önce sevk belgelerini hazırlayarak birliklerine teslim olabilecekler. Belirtilen tarihten sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçenler, yeniden başvuru hakkına sahip olmayacak.

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