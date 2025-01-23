Cezaevinden firar edip eşini öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'de cezaevinden firar ederek eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
Çeşitli suçlardan hakkında verilen 24 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasını Afyonkarahisar'da açık cezaevinde çeken Hasan Ç. (26) firar etti.
Çaldığı otomobille İzmir'e gelen zanlı, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan eşi Melisa Ç'yi (25) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.
Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 1 çocuk annesi Melisa Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, "hırsızlık", "gasp" gibi 48 suçtan adli makamlarda kaydı bulunan zanlıyı, saklandığı Karşıyaka'daki dere yatağında yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Ç. tutuklandı.
- Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, zanlının eşini bıçakladıktan sonra olay yerinden uzaklaşması, ağır yaralanan kadının bir araçla hastaneye götürülmesi yer aldı.