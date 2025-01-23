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5G yatırımları hız kazandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, operatörlerin, bu yıl ihalesi yapılıp, gelecek yıl kullanıma sunulması planlanan 5G teknolojisine geçiş için çalışmalarını hızlandırdığını belirterek, "Operatörlerin geçen yılın 9 ayındaki yatırımlarında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 57,8 artış gerçekleşti" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 11:31, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:32
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5G yatırımları hız kazandı

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, dijitalleşmenin, sektör ayırt etmeden tüm ekonomik aktivitelerin en büyük amaçlarından biri haline geldiğini, hem üretimde hem de hizmet sektöründe teknolojinin getirdiği kolaylıkların iş yapış süreçlerinde kullanılmasının önem taşıdığını söyledi.

Geçen yılın üçüncü çeyreği sonunda elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 444, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının da 815 olduğunu aktaran Uraloğlu, bu dönemde sabit telefon abone sayısının 9,2 milyon, mobil abone sayısının da 94,5 milyon olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, mobil yaygınlık oranının yüzde 110,7 olduğunu, bu oranın, makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı ve 0-9 yaş aralığındaki nüfusu çıkarıldığında yüzde 115,6 olarak belirlendiğini anlatarak, geniş bant verilerine bakıldığında yaklaşık 20,06 milyonu sabit abone, 76,37 milyonu mobil abone olmak üzere 96,43 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaşıldığını ifade etti.

Türkiye'de 1 Nisan 2016 'da kullanılmaya başlanan 4,5G hizmetinin abone sayısının Eylül 2024'te 87,5 milyon olduğuna işaret eden Uraloğlu, ancak bazı vatandaşların cihaz veya SIM kartının 4,5G hizmetine uyumlu olmaması nedeniyle aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısının 72,5 milyon olduğunu söyledi.

"İnternet abone sayılarında en yüksek artış yüzde 30,2 ile kablosuz telsiz internette oldu"

Uraloğlu, internet abone sayısının da söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 arttığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yıl ihalesini yapıp, gelecek yıl hem vatandaşlarımızın hem de sanayimizin hizmetine sunmayı planladığımız 5G teknolojisine geçiş için çalışmalarını hızlandıran operatörlerin, geçen yılın 9 ayındaki yatırımlarında, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 57,8 artış gerçekleşti. Türk Telekom, Turkcell, TT Mobil ve Vodafone'un söz konusu yatırımlarının miktarı, yıllık bazda 24 milyar 802 milyon 968 bin 481 liradan, 39 milyar 147 milyon 839 bin 458 liraya yükseldi. Söz konusu yatırımın ağırlıklı olarak 5G teknolojisinin vazgeçilmezi olan ve 588 bin kilometreye ulaşan fiber altyapıya yapıldığını görüyoruz. Bu kapsamda internet abone sayılarında en yüksek artış yüzde 30,2 ile kablosuz telsiz internette oldu. Bunu, yüzde 21,6 ile 'eve kadar fiber' abone sayısı takip etti."

Uraloğlu, operatörlerin yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından da çalışmaların hızlandırıldığını belirterek, 5G ve ötesi şebeke ekipmanlarının tasarımından üretimine kadar tüm aşamalarının milli katkıyla gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini, bu amaçla BTK, kamu ve özel sektör temsilcileriyle çalışmaların yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

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