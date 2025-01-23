Mersin'de kan donduran cinayet! Market sahibi iş yerinde katledildi!

Olay, merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, bağımlı olduğu ileri sürülen D.G. (31), dün gece saatlerinde Faraç Şanlı'ya (35) ait markete gelerek av tüfeği ile ateş açtı.

İŞ YERİNDE CAN VERDİ

Saçmaların isabet ettiği Şanlı olay yerinde hayatını kaybetti. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Şanlı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ZANLI YAKALANDI

Şüpheli D.G.'nin olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandığı öğrenildi.