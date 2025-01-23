Mersin'de kan donduran cinayet! Market sahibi iş yerinde katledildi!
Mersin'de bir market sahibi, gece saatlerinde dükkanına gelen uyuşturucu bağımlısı tarafından katledildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 11:40, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:41
Olay, merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, bağımlı olduğu ileri sürülen D.G. (31), dün gece saatlerinde Faraç Şanlı'ya (35) ait markete gelerek av tüfeği ile ateş açtı.
İŞ YERİNDE CAN VERDİ
Saçmaların isabet ettiği Şanlı olay yerinde hayatını kaybetti. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Şanlı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
ZANLI YAKALANDI
Şüpheli D.G.'nin olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandığı öğrenildi.