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'TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir'

Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 5. parselde sondaj çalışması, bedelli askerlik, terörle mücadele, hudut güvenliği, Suriye ve Irak'taki faaliyetler, insani yardım çalışmaları ve envantere yeni silah sistemlerinin eklenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kararlılıkla savunulacağını vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 12:06, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 12:11
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'TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada yayımladığı Navtex'in Türkiye'nin deniz yetki alanı dışında olduğunu belirtti. Konunun yakından takip edildiği ve Türkiye ile KKTC'nin haklarının savunulmaya devam edileceği ifade edildi.

Bedelli askerlik hizmetinde temel eğitimin kaldırılacağı iddialarını reddeden Bakanlık, bu yönde herhangi bir çalışmanın bulunmadığını açıkladı.

Suriye ve Irak'ta terörle mücadeleye kararlılıkla devam edildiği vurgulanırken, son bir haftada 69, yıl başından bu yana toplam 221 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, hudut güvenliğinde alınan tedbirlerle bu yıl yasa dışı geçiş girişimlerinin engellenen kişi sayısının 5 bin 130'a ulaştığı bildirildi.

İşte yapılan açıklamalar;

GKRY'NİN 5. PARSELDE SONDAJ ÇALIŞMASI İÇİN NAVTEX YAYIMLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada bulunan 5'inci parselde sondaj çalışması için Navtex yayımlamasıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi: "GKRY tarafından yayımlanan seyir ikazı, Deniz Yetki Alanımızın dışında ve 11,5 mil yani yaklaşık 22 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, bahse konu geminin 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan faaliyetlerini yakından takip etmekteyiz. Ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek, kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlal sahada derhal engellenecektir. Devletimiz herkesten fazla bilir. Konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirerek atılması gereken adımları belirler. Zamanı gelince o adımları atar."

KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK İDDİALARI

Bakanlık kaynakları, Kışlasız Bedelli Askerlik ile ilgili iddialara ilişkin olarak da "7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi bir aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani 'kışlasız bedelli askerliğe' yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır" dedi.

SURİYE'DE SON DURUM VE TSK'NIN FAALİYETLERİ

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son durum ve TSK'nın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin sorulara yönelik de şu bilgileri paylaştı: "Suriye Ordusu'nun savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında Suriye yönetimiyle temas ve karşılıklı çalışmalarımız devam etmektedir. Terör örgütünün işgal ettiği bölgelerin gerçek sahipleri olan yerel halkın terör örgütüne daha fazla tahammülü kalmamıştır. Topraklarını işgal eden örgütün derhal topraklarından çıkmasını istemektedirler. Ayrıca, TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir. İhtiyaçlara göre; Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir."

IRAK'IN KUZEYİNDE TERÖRLE MÜCADELE

Bakanlık kaynakları, kilidin kapatılmasının ardından Irak'ın kuzeyindeki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:
"Daha önce kilidin kapatıldığını ve bölgede yapılacak işlerin henüz bitmediğini ifade etmiştik. Bununla birlikte kontrol altına aldığımız bölgede arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Tespit ettiğimiz mağara, sığınak, barınak ve depoları kullanılamaz hale getirmeye devam ediyoruz. Ayrıca terör örgütü tarafından çok miktarda tuzaklanan mayın/EYP'leri tespit ve imha faaliyetlerimiz sürmektedir. Bu faaliyetlerin yanı sıra orada görev yapan birliklerimizin emniyetine yönelik tahkimat faaliyetlerimiz devam etmektedir. Çalışmalarımız Iraklı makamlarla koordineli şekilde sürmektedir. Harekat icra ettiğimiz bölgenin güneyinde ve yerleşim yerlerinde onların da tedbirler almakta olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Ayrıca, Pençe-Kilit bölgesinin güneyinde bulunan teröristlere karşı operasyonlarımız sürmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

69 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

"PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla; Son bir haftada 69, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 64'ü Irak'ın, 157'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 221 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir. Yine, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Cizre/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda;
Son bir hafta içerisinde 105 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 320 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1.496 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 5.130'a ulaşmıştır. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 135 kilogramdan fazla (69.550 gr. Eroin ve 65.550 gr. Metamfetamin) uyuşturucu ele geçirilmiştir.

SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE

Suriye toprakları terör örgütleri tarafından işgal edilerek doğal kaynakları sömürülmektedir. Yeni bir dönemin başladığı Suriye'de; İşgal edilen toprakların terör örgütlerinden kurtarılarak gerçek sahiplerine verilmesi, Göçe zorlanan Suriye halkının gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması gerektiğini, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile sınırlarımıza tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarına karşı aldığımız önleyici ve yok edici tedbirlerle mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

HAMAS-İSRAİL ATEŞKESİ

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına hassasiyetle riayet edilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanmasını temenni ediyoruz. Aylardır zulme uğrayan Gazze'ye, insani yardımların kesintisiz ve yeterli şekilde ulaştırılması; iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürecin başlatılması konusunda uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu bir an evvel yerine getirmelidir. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.

İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ulusal ve uluslararası alanda insani yardım faaliyetleri başta olmak üzere doğal afetlerle mücadeleye destek vermeye devam etmektedir. Bu kapsamda Polonya'nın Krosnowice bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrası yardıma giden 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı unsurlarımız tarafından Biala Ladecka Nehri üzerine 37 metre uzunluğunda panel köprü kurulumu tamamlanmıştır.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, T-70 Genel Maksat Helikopteri, Yeni Nesil T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüsü, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR O) ve Modern Piyade Tüfeği (MPT-76 MH) envantere alınmıştır.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ

Personel ve askeri öğrenci alım/temin işlemleri, planlanan takvime uygun şekilde devam etmektedir. 2 Ocak'ta başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak'a,
- 9 Ocak'ta başlayan "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini" başvuruları ise 29 Ocak'a kadar yapılabilecektir.

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları bugün (23 Ocak) itibarıyla açıklanacaktır. Sonuçlar e-Devlet kapısından veya askerlik şubelerinden öğrenilebilecektir. Yükümlülerin talep etmesi halinde celp dönemi değişikliklerini kontenjan durumuna göre e-Devlet kapısından (askerliğim uygulaması) ve askerlik şubelerinden gerçekleştirebilmeleri mümkündür."

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