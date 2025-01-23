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Trump elektrikli araçların fişini çekiyor

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden'ın elektrikli araçlar konusundaki iddialı hedeflerini geri çevirdi. İlk icraatlarından biri olarak, Biden döneminde oluşturulan elektrikli araç politikasını iptal etti ve bu alandaki devlet fonlarını dondurdu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 13:08, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 13:15
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Trump elektrikli araçların fişini çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz çevre ve enerji politikalarına yönelik radikal adımlar atmaya başladı. Trump, selefi Joe Biden'ın 2021 yılında imzaladığı ve 2030 yılına kadar ABD'de satılan yeni araçların yarısının elektrikli olmasını hedefleyen idari emri iptal etti.

Trump'ın aldığı karar, yalnızca elektrikli araç sektörünü değil, aynı zamanda temiz enerji yatırımlarını da etkiledi. Trump, federal bütçeden elektrikli araç şarj istasyonları için ayrılmış olan 5 milyar dolarlık kullanılmayan fonların dağıtımını durdurduğunu açıkladı. Ayrıca, eyaletlerin 2035 yılına kadar sıfır emisyonlu araç satışını benimseme zorunluluğuna yönelik muafiyetleri sonlandıracağını belirtti.

CO2 Emisyon Kurallarına Yönelik Gevşeme Planı

Trump yönetimi, elektrikli araç satışlarını artırmayı amaçlayan sıkı CO2 emisyon kurallarını yeniden gözden geçirmeyi hedefliyor. Çevre Koruma Ajansı'ndan (EPA), otomobil üreticilerini 2032 yılına kadar %30 ila %56 arasında elektrikli araç satışı yapmaya zorlayan düzenlemelerin incelenmesi talep edilecek.

Trump, Aralık ayında EPA tarafından Kaliforniya eyaletine verilen ve eyaletin yalnızca benzinle çalışan araçların satışını 2035 yılı itibarıyla sonlandırmasına olanak tanıyan muafiyeti de iptal etmeye çalışacağını ifade etti.

Eyaletlere Sağlanan Emisyon Muafiyetleri Kalkıyor

Başkan Trump, eyaletlerin benzinle çalışan araç satışlarını sınırlamak için uyguladıkları emisyon muafiyetlerinin de kaldırılması gerektiğini vurguladı. Bu kararın, ABD genelinde otomobil üreticileri ve enerji sektöründe geniş yankı uyandırması bekleniyor.

Elektrikli Araç Vergi Kredisi Tehlikede

Trump, seçim kampanyası sırasında 7.500 dolarlık elektrikli araç vergi kredisini kaldırma vaadinde bulunmuştu. Yeni dönemde bu vaat doğrultusunda adımlar atılacağı öngörülüyor.

Ayrıca Trump, ABD petrol üretimini artırarak temiz enerji alanında Biden yönetimince sağlanan rüzgar ve güneş enerjisi sübvansiyonlarını geri çekme sözü verdi. Seri hidrojen üretimine yönelik teşviklerin ise tekrar gözden geçirileceği belirtiliyor.

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