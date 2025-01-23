Belediye başkanının bulunduğu otomobile ateş açan zanlı tutuklandı
Adana'da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin bulunduğu araca silahlı saldırıda bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 21:50, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 21:50
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün akşam saatlerinde Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin içinde bulunduğu araca Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda silahla saldırı düzenlenmişti. İddiaya göre, saldırıyı eski belediye çalışanı Abdullah A.'nın gerçekleştirdiği öne sürüldü. Polis ekipleri, şüpheliyi Kozan ilçesinde çevre yolunda kovalamaca ile yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette ifadesi tamamlanan Abdullah A. (34), İmamoğlu ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.