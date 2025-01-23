Belediye başkanının bulunduğu otomobile ateş açan zanlı tutuklandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün akşam saatlerinde Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin içinde bulunduğu araca Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda silahla saldırı düzenlenmişti. İddiaya göre, saldırıyı eski belediye çalışanı Abdullah A.'nın gerçekleştirdiği öne sürüldü. Polis ekipleri, şüpheliyi Kozan ilçesinde çevre yolunda kovalamaca ile yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette ifadesi tamamlanan Abdullah A. (34), İmamoğlu ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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