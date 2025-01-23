'Endişem suikasta uğramaktır' diyen Ümit Özdağ'ın kardeşi açıkladı: Cezaevi yönetimi önlem aldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Antalya'da yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınıp "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.

Özdağ, tutuklanmasının ardından kamuoyuna avukatı aracılığıyla seslenerek, "Mücadeleye hapishaneden de devam edeceğim. Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yapılan suikast benzeri bir suikasta uğramaktır" ifadelerini kullandı.

'ÖNLEM ALINDI'

Sözcü yazarı Saygı Öztük, köşesine Ümit Özdağ'ın kardeşi Ceza Usulü Hocası Prof. Dr. Savaş Özdağ ile konuşmasını taşıdı.

Savaş Özdağ, Ümit Özdağ'ı ziyaretini anlattığı konuşmasında cezaevi yönetiminin suikast olasılığına karşı önlem aldığını söyledi.

Savaş Özdağ şöyle konuştu:

"Cezaevi idaresinden yanımıza geldiler, 'Ümit Beyin güvenlikle ilgili bir talebi var. Görüşme kabinine girdikten sonra bulunduğunuz koridoru kapatacağız' dediler. Bulunduğumuz koridorda başka görüşme kabinleri de var o kabinleri boş tuttular. Bütün bir koridor, görüşme boyunca, güvenlik gerekçesiyle bize tahsis olundu. Giriş - çıkışlar da kapatıldı. Kaşif Kozinoğlu'nun başına gelen olayı ağabeyim daha önce de dillendirmişti. Cezaevi yönetimi de bu konuyu değerlendirmiş, ona uygun tedbir alınmış."