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Yasağa uymadılar! Suçüstü yakalandılar

Gaziantep'te bulunan Doğanpınar Baraj Göleti'nde av yasağına uymayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 13:14, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 13:15
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Yasağa uymadılar! Suçüstü yakalandılar

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri, Oğuzeli ilçesinde bulunan Doğanpınar Barajı çevresinde denetim yaptı.

Ekipler, av yasağına uymayan H.T, H.E, D.P. ve A.K'yi iki şişme bot ve yaklaşık 1000 metre ağ ile avlanma hazırlığı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüpheliler hakkında idari işlem başlatıldı, ele geçirilen malzemeler ise Gaziantep Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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