Annesinin kanser parasını kumarda bitirdi! Hayatına son verdi

Bu sabah saat 10.00 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahalle'deki Fatih Parkı'nda edinilen bilgiye göre İ.D. (30) yanındaki silahla parkta kendini vurdu.

TEMİZLİK İŞÇİLERİ POLİSİ ARADI

Genç adamın cansız bedenini gören temizlik işçileri, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

TEDAVİ PARASINI KUMARDA HARCAMIŞ

Olay yerine gelen şahsın arkadaşlarının polise İ.D.'nin annesinin kanser hastası olduğunu, babasının bir süre önce gönderdiği para ile sanal kumar oynayıp kaybettiğini söylediği öğrenildi. İ.D.'nin cansız bedeni, yapılacak incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.