Kaçak göçmenler böyle yakalandı
Muğla'da fiber karinalı lastik bot Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20'si çocuk, 59 göçmen ile organizatör olduğu öğrenilen 2 şahıs, Sahil Güvenlik tarafından insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilip, yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 13:36, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 13:37
Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İHA ile Fethiye açıklarında 20 Ocak günü saat 19.40 sıralarında şüpheli bir lastik bot tespit etti. Bölgeye 6 sahil güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi yönlendirildi.
Bölgeye intikal eden ekipler tarafından yürütülen operasyonda, Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenen 20'si çocuk, 59 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.