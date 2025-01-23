Bolu'daki otel yangınında son durum! Hastanedeki yaralı sayısı açıklandı

Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

Yangının henüz neden çıktığı bilinmiyor. Şimdiye kadar işletme sahibi ve memurlar dahil 11 kişi gözaltına alındı.

Sağlık Bakanlığı, bugün yaralıların son durumlarıyla ilgili bildilendirme paylaştı.

Buna göre yangından yaralı kurtulan 40 kişiden 30'u, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bakanlık 10 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğünü bildirdi.