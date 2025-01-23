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Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman oldu

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından, yerine vekalet edecek isim belli oldu. Beşiktaş Belediye Meclis üyesi ve Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı Ömer Rasim Şişman Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 14:44, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 15:06
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Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman oldu

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 17 Ocak'ta tutuklanmasının ardından yerine vekalet edecek isim belli oldu.

Şu ana kadar görevden alınan başkanların yerine kayyum atanırken, Beşiktaş'ta başkan vekilini Belediye Meclisi seçti. Yapılan seçimde Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman oldu.

Ömer Rasim Şişman kimdir?

1991 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimimi Kahramanmaraş'ta tamamladı. Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü'nü dereceyle bitirdi. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümü'nde yüksek lisans yaptı. "Sosyal Medya ve Siyasal İletişim Model Önerileri" konulu tez çalışması yayımlandı. Üniversite yıllarında, Genç Sosyal Bilimciler Derneği'nde kurucu yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler kulübü kurucu başkanlığı ve Öğrenci Kulüpleri Birliği başkanlığı görevlerinde bulundu.

Genç Sosyal Demokratlar Platformu yürütme kurulu üyeliği ve Haliç Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Sosyal Demorkasi Vakfı Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan yazıları ve dijital platformlar için çektiği programların yanısıra sosyal sorumluluk projesi olan 'Ses Ver İham Ver' isimli kitabının da yazarları arasında yerini aldı.

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