İkinci kez İmralı'ya giden DEM Parti'den 'Öcalan' açıklaması

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyeti, dün terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için ikinci kez İmralı Cezaevi'ne gitti. Görüşmenin ardından açıklama yapan DEM Parti, sürecin devam edeceğine işaret ederek Öcalan'ın taziye mesajını iletti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası'nda Sayın Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede, Sayın Öcalan öncelikle Bolu'da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir.

Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur. Sayın Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz."