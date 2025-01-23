Mersin'de dev uyuşturucu operasyonu

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, takibe alınan bir tır Mersin Serbest Bölgesi Kavşağı'nda durduruldu.

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