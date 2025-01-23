Mersin'de dev uyuşturucu operasyonu
Mersin'de bir tırın dorsesinde 43 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 15:30, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 15:24
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, takibe alınan bir tır Mersin Serbest Bölgesi Kavşağı'nda durduruldu.
43 KİLO SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik dedektör köpeği "Tokyo"nun desteğiyle tırda yapılan aramalarda, dorsede zulalanmış 43 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Dron destekli operasyonda S.A. ve H.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.