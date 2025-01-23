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16 kayak merkezinin sadece 3'ünde itfaiye ekibi görev yapıyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kayseri'deki Erciyes ve Bursa'daki Uludağ ile Kahramanmaraş'taki Yedikuyular'da yangınlara ilk müdahaleyi, merkezlerde konuşlandırılan itfaiye ekipleri yapıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 15:35, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 15:36
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16 kayak merkezinin sadece 3'ünde itfaiye ekibi görev yapıyor

Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Grup Amirliği'nde bir itfaiye aracı hazır bekletiliyor. Birimde 9 personel, 3 vardiyada görev yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Akşehirlioğlu, Erciyes'in dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında yer aldığını belirterek, 41 pist ve 19 mekanik tesisle yurt içi ve dışından gelen ziyaretçilere hizmet verdiklerini söyledi.

Yıllık yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçinin Erciyes Kayak Merkezi'ne geldiğine dikkati çeken Akşehirlioğlu, ziyaretçilerin konforlu, güvenli şekilde tatil yapması için bütün tedbirleri aldıklarını vurguladı.

- "Halihazırda 24 saat bekliyorlar"

Erciyes'te 112'yi arayan bir ziyaretçinin her türlü hizmete anında ulaşabildiğini anlatan Akşehirlioğlu, "Bir ziyaretçi 112'yi aradığında jandarmayla ilgili ihtiyacı için jandarma burada. Sağlıkla ilgili ihtiyaçta İl Sağlık Müdürlüğünün yeri ve ambulansı burada. Yolla alakalı ihtiyaçta fen işleri ve Karayolları ekipleri, itfaiyemiz burada. Bütün imkanlar Erciyes Dağı'nda mevcut, halihazırda 24 saat bekliyorlar." dedi.

Akşehirlioğlu, Erciyes'te kamu ve özel sektöre ait 17 otelin bulunduğunu, yarıyıl tatilinde ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığını dile getirdi.

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerde rezervasyon iptalinin söz konusu olmadığını, Polonya ve Çekya'dan direkt seferlerin devam ettiğini anlatan Akşehirlioğlu, tesise gelecek birçok ziyaretçinin endişelerinden dolayı kayak merkezi ve otellerdeki olanaklarla ilgili birçok soru sorduğunu sözlerine ekledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciyes Grup Amirliği'nde görevli itfaiye teknisyeni Hasan Garip de 1 araç ve 9 personelle 24 saat hizmet verdiklerini söyledi.

Grup Amirliği'nin Erciyes'in merkezinde olduğunu belirten Garip, olası yangın ihbarına 30 saniyede çıkış yaptıklarını dile getirerek, "Erciyes'in merkezinde olduğumuzdan en uzak otele 3 dakikada varıyoruz. Olayın büyüklüğünde Develi ilçesindeki istasyonumuzdan ekiplerimiz yaklaşık 7-8 dakikada takviye olarak geliyorlar." diye konuştu.

- Uludağ

Yurt içi ve dışından en fazla ziyaretçi çeken kayak merkezlerinden Uludağ'da, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait biri merdivenli 2 müdahale aracı ve su tankeri olmak üzere 3 itfaiye aracı hizmet veriyor.

Otellere ait olan ancak kullanımı Büyükşehir Belediyesine verilmiş bir müdahale aracının yanı sıra 7 itfaiye personeli de merkezde görev yapıyor. Kayak merkezinde İtfaiye İstasyon Amirliği de bulunuyor.

- Yedikuyular

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde de 1 itfaiye aracı ve 3 personel görev yapıyor. Ayrıca merkezde AFAD'ın tam donanımlı 2 kar motoru ile 5 personel daimi hizmet veriyor.

- Diğer kayak merkezleri

Erciyes, Uludağ ve Yedikuyular'ın haricinde konaklama imkanı bulunan 13 kayak merkezinde ise itfaiye istasyonu bulunmuyor, ihbarlara en yakın yerleşim yerlerindeki itfaiye ekipleri sevk ediliyor.

Palandöken'deki olası yangınlara ise Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Merkez İstasyonu'nda görev yapan ekipler müdahale ediyor. Merkeze 5 kilometre mesafedeki istasyonda görevli ekiplere, kayak merkezinde 24 saat sabit görev yapan jandarma arama kurtarma (JAK) timi de destek veriyor.

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde itfaiye birimi bulunmuyor. Sezon boyunca JAK ve UMKE ekiplerinin görev yaptığı merkezdeki olası yangınlara, yaklaşık 45 dakika mesafedeki şehir merkezinden Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk ediliyor.

Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde de olası yangınlara Sarıkamış Belediyesine bağlı İtfaiye Merkez İstasyonu'nda görevli ekipler müdahale ediyor. Merkeze 2 kilometre mesafedeki istasyonda görevli ekiplere, kayak merkezinde 24 saat sabit görev yapan JAK timi de destek veriyor.

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla gündeme gelen Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nin yanı sıra Antalya Saklıkent, Bingöl Hesarek, Kastamonu Ilgaz, Çankırı Yıldıztepe, Samsun Ladik Akdağ, Gümüşhane Zigana, Sivas Yıldız Dağı, Ordu Çambaşı ve Kocaeli Kartepe kayak merkezlerinde itfaiye istasyonu bulunmuyor. Bazılarında JAK ve UMKE ekiplerinin görev yaptığı bu merkezlere, ihbar halinde en yakın yerleşim yerlerindeki itfaiye ekipleri yönlendiriliyor.

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