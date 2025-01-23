Bu pazar seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verecek?
PİAR Araştırma Z kuşağı olarak tanımlanan 18-24 yaş grubuna yönelik son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanların yüzde 32,4'ü tercihini CHP'den yana kullanırken, yüzde 23.6'lük kesim de AK Parti yönünde görüş belirtti.
PİAR Araştırma, Z Kuşağı olarak adlandırılan 18-24 yaş gurupları arasından 26 ilde 1266 katılımcı ile bir seçim anketi yaptı.
Ankete katılan gençlere; Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Sorusu soruldu
İşte ankete katılanların seçimlerde oy vereceği partiler ve oy oranları
Ankete katılan kişilerin %32,4'ü oylarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğini belirtirken
%23,6'sının ise Adalet ve Kalkınma Partisini destekleyeceğini belirtti.
15-17 Ocak tarihinde 26 ilde yapılan anket sonuçlarına göre Z Kuşağı seçmenleri bu pazar seçim olması halinde İktidar ve Ana muhalefet partileri dışında hangi partiye oy vereceği anket sonuçları da şu şekilde:
Ankete katılan gençlerin, % 13 Zafer Partisi, %8,2 Milliyetçi Hareket Partisi, %7,1'i Halkların Demokratik Partisi, % 5,5'i de İYİ Parti'ye oy vereceklerini belirtti.