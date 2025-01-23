Vatani görevini yapan asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ünver'in veteriner hekim olarak görev yaptığı, 3 ay önce de askere gittiği öğrenildi.

Törene Ünver'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, ilçe protokolü ile askeri erkan katıldı.

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