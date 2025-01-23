MEB Akademi Eğitim Merkezi kaç ilde kurulacak?

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen MEB Eğitim Merkezlerine ilişkin edindiği kulis bilgisini paylaştı.

X sosyal Medya hesabından konuya ilişkin detayları paylaşan Üzen; 'Milli Eğitim Akademisi çerçevesinde açılacak olan Eğitim Merkezleri, 30 ilden fazla da, 30 ilden az da olabilir... Buradaki kıstas yeterli donanıma sahip binanın bulunması. Eğitim merkezinin yakınında yurt olması hususuna da dikkat ediliyor. 1 Eylül 2025'ten sonra atanacak öğretmenler, Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak.

'Eğitim Merkezlerine alımlar branş bazlı olacak'

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim merkezlerine öğretmenleri branş bazlı almayı planlıyor. Şuan da çalışmalar bu yönde. Yani bir branşı, bir eğitim merkezinde toplayacak. Aynı eğitim merkezinde eğitim görenlerin branşı aynı olacak.' mesajını paylaştı.