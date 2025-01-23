Elazığ Valiliği'nden maden ocağında yaşanan kazaya dair açıklama
Elazığ Valiliği, Palu ilçesindeki krom madeni ocağında kavlak sökümü sırasında kaya düşmesi sonucu iş kazası olduğunu, kazayla ilgili adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 19:08, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 19:11
Valilikten yapılan açıklamada, Kayaönü köyü Ayıpınarı mevkisinde bulunan krom madeni ocağında, kavlak sökümü sırasında kaya düşmesi sonucu iş kazası meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, "Olay sırasında maden ocağında bulunan 2 işçinin kendi imkanlarıyla çıkmayı başardığı tespit edilmiştir. İşçilerden birinin ayağında kırık olabileceği değerlendirilmiş, tedavisi yapılmak üzere Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevki sağlanmıştır. Konu ile ilgili adli işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.