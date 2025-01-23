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'Kartalkaya'da yanan otel yıkılmak isteniyor' iddiasına açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya'da yanan binayı apar topar yıkmak istiyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever ve Ankara'dan gelen beraberindeki heyet, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın çıkan otelde incelemelerde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 16:49, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:16
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'Kartalkaya'da yanan otel yıkılmak isteniyor' iddiasına açıklama

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki gün sabaha karşı Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Yaver, otelin mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz ile elektrikçi Hüseyin Özer'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilecek.

Bu arada zanlılardan bazılarının sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.

Başsavcı Cansever ve beraberindeki heyet, yanan Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı

Başsavcı Cansever ve beraberindeki heyet, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in bulunduğu alana geldi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı alandan otele giriş yapan heyet, bir süre burada inceleme yaptı.

Heyete, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk ve Seben Kaymakamı Mustafa Şeker eşlik etti.

DMM'den 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Kartalkaya'da yanan binayı yıkmak istiyor' iddiasını yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya'da yanan binayı apar topar yıkmak istiyor" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Bahse konu yanan otel binası için ön hasar tespit raporunun hazırlandığı belirtilen açıklamada, "Ön raporda otelin 'ağır hasarlı' olduğu belirlenmiştir. Hasar tespit çalışmaları kapsamında kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecektir." bilgisi aktarıldı.

Kültür varlığı olarak tescil edilmemiş binaların yıkım sürecine dair nihai kararın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda verildiği bildirilen açıklamada, "Hasarlı binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının yıkım veya güçlendirme konularında yetkisi bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

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