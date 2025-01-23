Amasya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Turgut Torunoğlu yönetimindeki 34 EHG 180 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Ulubel mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Şengül ve Berna Elif Torunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile araçtaki E.E. ve Z.S.T. ise Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.