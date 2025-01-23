Teknik direktör Aka'nın öldürülmesinde 3 şüpheli daha tutuklandı

Saldırının olduğu bölgede 25'e yakın boş kovan tespit edilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklanmıştı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonrası H.A. ve H.B'yi Mersin'de, A.A'yı ise Şanlıurfa'da düzenledikleri operasyonla yakaladı.

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