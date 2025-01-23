TÜRK-İŞ'ten toplu iş sözleşmeleri ve özelleştirme süreçlerine vurgu

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay liderliğinde Nallıhan Çayırhan'da bir araya gelerek, çalışma hayatının güncel konularını ele aldı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, kamu toplu iş sözleşmeleri, iş güvenliği ve özelleştirme süreçleriyle ilgili önemli mesajlar verildi.

Yangın Felaketi ve İş Güvenliği Vurgusu

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketine dikkat çekilen bildiride, denetimsizlik ve ihmal sonucu yaşanan can kayıplarının Türkiye'ye yakışmadığı ifade edildi. TÜRK-İŞ, iş güvenliği tedbirlerinin titizlikle uygulanması gerektiğini belirterek, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Çayırhan Özelleştirme Girişimine Tepki

Çayırhan'daki kömür sahaları ve termik santralin özelleştirme girişimi eleştirildi. Daha önceki özelleştirme süreçlerinin halka ve ekonomiye fayda sağlamadığı belirtilerek, bu girişimlerin durdurulması çağrısı yapıldı. Bildiride, işçilerin ve yöre halkının taleplerine karşılık verilmediği, eylemler sonucunda özelleştirme ihalesinin 3 ay süreyle ertelendiği hatırlatıldı. TÜRK-İŞ, madenin kamucu politikalarla işletilmesi gerektiğini ve işçilerin haklarının korunmasının iş barışı ve istihdam açısından kritik olduğunu ifade etti.

Toplu İş Sözleşmesi Süreci

Kamu kesiminde yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmeleri sürecine dair değerlendirmeler de bildiride yer aldı. 2025 yılında sonuçlanması beklenen sözleşmelerin, işçilerin alım gücünü artıracak şekilde tamamlanması gerektiği vurgulandı. TÜRK-İŞ, bu süreçte dayanışma içinde hareket edeceklerini ve oluşturulan Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına tam destek vereceklerini açıkladı.

Vergide Adalet Talebi

Bildiride, işçilerin vergide adalet taleplerinin karşılanmadığı belirtilerek, ücretli çalışanların alım gücünü düşüren adaletsiz vergi sisteminin bir an önce düzeltilmesi gerektiği ifade edildi.

Sonuç ve Dayanışma Mesajı

TÜRK-İŞ, işçilerin hakları için verdiği mücadelenin yanında olmaya devam edeceğini ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için kararlılıkla çalışacağını belirtti.