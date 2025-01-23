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Togg'un yeni modeli T10F için tarih belli oldu

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacaklarını belirterek, "Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 17:58, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 18:00
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Togg'un yeni modeli T10F için tarih belli oldu

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tosyalı, bu yıl Davos'ta, ABD'de Donald Trump'ın göreve gelmesinin neredeyse bütün tartışmaların başını çektiğini dile getirerek, küresel ısınmanın da bu yılki tartışmaların mutlaka ön sıralarında yer aldığını söyledi.

Temiz enerji konusunda Amerika'nın yeni uygulayacağı enerji politikalarının da çok tartışıldığını anlatan Tosyalı, yapay zekanın da yine gündem oluşturduğu bir zirve yaşandığını vurguladı.

Tosyalı, Togg ile ilgili sürece değinerek, "Togg'un üretiminin artmasına paralel olarak Avrupa pazarına satışlarımız başlayacak. Avrupa'dan da yoğun talep var. Özellikle kendi vatandaşlarımızdan da çok büyük rağbet görüyoruz. Ancak takdir ederseniz ki şu an Türkiye'de 50 bin kullanıcıya ulaştık. Bu sene üretimimizi 60 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Üretimimiz arttıkça artık Avrupa başta olmak üzere... Çünkü Avrupa ile ilgili bütün homologasyonlarımız, her şeyimiz hazır. Üretimimizin artmasına paralel olarak Avrupa piyasasına çıkacağız. Avrupa'ya vermeye başladığımız zaman çok büyük ilgi göreceğini düşünüyorum. Bu yılın sonuna doğru Avrupa'ya ihracata da başlayabiliriz." diye konuştu.

"T10F için nisan-mayıs aylarından itibaren ön talep toplamaya başlayacağız"

Togg'un "fastback" olarak tasarlanan T10F'nin süreciyle ilgili bilgi veren Tosyalı, "T10X'imiz zaten devam ediyor. Bir de fastback serisinde T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacağız. Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız." dedi.

Türkiye'deki elektrikli araç pazar payına ve Çinli markaların rekabetine dikkati çeken Tosyalı, şöyle devam etti:

"Her ne kadar araç pazarında büyük rekabet olsa ve her marka Türkiye'ye girmeye çalışıyorsa da 2024'ün sonu itibarıyla açıklanan rakamlarda elektrikli araç pazarında Togg açık ara birinci. Hatta bizi takip eden 4-5 markanın toplamından daha fazla satış yapıyoruz. Bu sene de bu liderliğimizi açık ara sürdüreceğiz çünkü ürettiğimiz araç tamamen halkımızın talepleri doğrultusunda oluşmuş, daha üst standartlarda özellikleri taşıyor ve bundan sonraki üreteceğimiz modellerimiz de yüz binlerce verinin toplanmasından sonra oluşturuluyor.

Yani biz dünyanın bir tarafında geliştirilen bir modeli getirip ülkemize sunmuyoruz. Tamamen kendi doğamıza uygun taleplerden ortaya çıkan modelleri üretiyoruz. Onun için de bu konudaki liderliğimizi açık ara sürdürmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de yılda satılan araç sayısı belli, şöyle bakalım. Togg, Türkiye'de ilk kullanıcısıyla buluştuğunda hem kullanıcının elektrikli araç deneyimi yoktu hem ülkemizin de elektrikli araç üretim deneyimi yoktu. Buna rağmen çok büyük başarıyla piyasaya girdik. Önümüzdeki dönemde bu tercih edilme oranının çok daha yükseleceğini görüyorum."

T10F'nin özellikleri

Bu arada Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.
T10F, RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.
Cihazın 700 Newtonmetre (nm) tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

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