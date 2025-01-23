Avukat Fırat Epözdemir, PKK soruşturmasında gözaltına alındı

Epözdemir'in, 2015'te "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait bez parçasıyla fotoğrafı olduğu belirlenen soruşturmada, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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