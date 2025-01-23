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Emekli ikramiyesiyle aldığı ev, eşi ve kızına mezar oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiği Göçemen 2 Apartmanı'nda eşi ile kızını kaybeden Lale Mukaddes Saraç (63), "Eşim, emekli ikramiyesiyle depreme dayanıklı olduğu güvencesiyle aldığı 2 yıllık binada kızımızla birlikte hayatını kaybetti. Yıkılan evlerin etrafındaki tüm evler sağlam, bizimki yıkıldı. Artık sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 18:52, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 18:54
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Emekli ikramiyesiyle aldığı ev, eşi ve kızına mezar oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki yıkılan 8 katlı Göçemen 2 Apartmanı'nda 6 kişi hayatını kaybetti. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 12 kişinin tutuksuz yargılandığı davanın 4'üncü duruşması bugün Hatay 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar, müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

'SORUMLULARIN CEZA ALMASINI İSTİYORUZ'

Enkazda hayatını kaybedenlerden, emekli öğretmen Mehmet Sabri Saraç (64) ile bir ilkokulda memurluk yapan kızı Gökçe Saraç'ın (34) ailesi açıklamalarda bulundu. Mehmet Sabri Saraç'ın kızı Ayça Saraç (32), "Artık sorumlu kişilerin ceza almasını istiyoruz. Kimse sorumluluk almak istemiyor, herkes birbirine suçu atıyor. Caddede birçok bina var ama yıkılan sadece ailemin yaşadığı bina. Üstelik bina 2 yıllık, depreme dayanıklı güvencesiyle satılmış bir binaydı. Adalet yerini bulsun istiyorum" diye konuştu.

'ETRAFINDAKİ TÜM EVLER SAĞLAM'

Mehmet Sabri Saraç'ın eşi Lale Mukaddes Saraç ise "Depremde eşimi ve kızımı kaybettim. Ben ve diğer kızım o sıra evde değildik, şans eseri kurtulduk. 2 yıldır adalet arıyoruz. Eşim Antakya'nın birçok okulunda yöneticilik yaptı. Emekli olmuştu. Eşim, emekli ikramiyesiyle depreme dayanıklı olduğu güvencesiyle aldığı 2 yıllık binada kızımızla birlikte hayatını kaybetti. Yıkılan evlerin etrafındaki tüm evler sağlam, bizimki yıkıldı. Artık sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

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