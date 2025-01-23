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Bakan Tunç: Kartalkaya'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'da otel yangını faciasıyla ilgili, "Şuan 12 gözaltı var, soruşturma kapsamlı sürüyor. Şuanda elde edilen bir takım deliller var. Tüm kamera kayıtlarına, belgelere el konuldu, inceleniyor. Olay tüm detaylarıyla birlikte soruşturulmaya devam edecek" diye konuştu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 21:40, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 21:56
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Bakan Tunç: Kartalkaya'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber'de Kanal Koordinatörü Mücahid Eker'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Kartalkaya'daki otel faciası tüm detaylarıyla soruşturulacak"

21 Ocak'ta Kartalkaya'da yüreğimiz yandı. Büyük bir facia. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız yaralandı. Adli soruşturma önemli. Raporlar sonuçlanacak, detaylı bir şekilde ortaya konulacak. Adli sürecin ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla ortaya çıkarılacak. Bilirkişi incelemesine göre hareket edilecek. Sorumlular kimse yargı önüne çıkarılacak. Yangında şuan 12 gözaltı var, soruşturma kapsamlı sürüyor. Otel işletme sahibi, müdürü, çalışanlarının da aralarında bulunuyor. Süreç devam ediyor. Konu teknik bir konu. Şuanda elde edilen bir takım deliller var. Tüm kamera kayıtlarına, belgelere el konuldu, inceleniyor. Olay tüm detaylarıyla birlikte soruşturulmaya devam edecek. Vatandaşlarımızın böyle bir faciayla karşılaşmaması için alınması gereken önlemler var.

"Kimin kusuru varsa görevi, sıfatı ne olursa olsun yargı önünde hesap verecektir"

AK Parti grubu da TBMM'de araştırma önergesi verdi. Bu acıları milletimize yaşatan kimin ihmali, kusuru varsa yargı önünde hesap vermeli ve gereken cezayı da almalı. Burada gerekli tedbirlerin alınması konusunda milletçe hassasiyet göstermesi lazım. Görevi, sıfatı ne olursa olsun yargı önünde hesap verecektir. Alanında uzman bir bilirkişi heyeti söz konusu. Heyet hem olay mahallinde ilk incelemelerini yaptılar, itfaiye raporu henüz çıkmadı. Yaralı vatandaşlarımızdan ifade alınıyor. Önümüzdeki günlerde ön rapor çıkar. Sonra da kesin raporla ilgili çalışmalar olur. Kimler kusurluysa gereken davalar da açılacaktır.

"Narin Güran davasında soruşturması devam eden 8 kişi daha var"

Narin evladımızın hunharca katledilmesi milletçe bizi derinden yaraladı. 21 Ağustos'ta kaybolmuştu, 19 gün boyunca arama yapıldı. Aramalarla birlikrte adli soruşturma da açıldı. 260'tan fazla ifade alındı, birçok delil toplandı. Bütün bu deliller ifadeler ışığında gözaltılar oldu. Soruşturması devam eden 8 kişi daha var. Soruşturma 2 ay sürdü ve 2 ay da sonuçlandı. Sonuçta bu deliller ışığında yargı kararını verdi. Bugün de 950 sayfaya yakın bir gerekçeli karar açıklandı. Süreci hep birlikte takip ettik. Özellikle soruşturma kısmı gizliyken bazı provokasyonlar da oldu. Siyaseten karalamalar oldu. Ama buna rağmen etkili bir soruşturma ve yargılama süreci gerçekleşmiş oldu.

"Teknolojinin tüm imkanları Narin soruşturmasında kullanıldı"

Yargılama süreci devam ediyor. İstinaf ve temyiz süreci var. 3 kişi kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Komşuya da delil gizlemekten ceza verildi. Bu karar istinafa tabi. Bundan sonraki süreci de kamuoyu takip edecektir. Narin evladımız gibi Rojin kızımız var onun da süreci takip ediliyor. Kadın şiddetinin önlenmesi bakımından bir hassasiyet söz konusu. Yargı Reformu Strateji Belgemizde de bu konulara yer verdik. Bundan sonra da yasal süreç bakımından ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Bugün ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar da paylaşıldı. Kime ne gerekçeyle ceza verildiyse açıklandı. Teknolojinin tüm imkanları Narin soruşturmasında kullanıldı. Bundan sonraki süreçte istinaf sürecinde devam edecek.

"Yargı kararları eleştirilebilir ancak kararı verenlere hakaret edilirse bu hukuken suçtur"

Yargı kararları eleştirilebilir, eleştirilemez diye bir şey yok. Ama o kararı verenlerle ilgili tehditkar açıklamalar yaparsanız, hakaret ederseniz, yargı mensuplarını karalarsanız bu hukuk devletiyule bağdaşmaz ve suçtur. Maalesef günümüzde bazı soruşturmalarla ilgili bazı siyasilerin savcılarla ilgili kabul edilemeyecek açıklamalarını görüyoruz. Delillere vakıf mısın değilsin. Henüz soruşturma aşamasındadır. Bu hukuk devletinde kabul edilmez, yargıyı etkileme suçunu teşkil eder. Tarafsız ve bağımsız yargı delillerini ortaya koyar, kamuoyuna açıktır. Mahkeme de deliller ışığında karar verir. Yargı süreci içerisinde yargıya yönelik kararları eleştirebilirsiniz ama o kararı verenlerle ilgili hakaret edemezsiniz. Yargı kendine yönelik tehditkar sözler söylenirse bunun hukuk devleti içerisinde yaptırımları olur.

"Yargı reformu süreklilik arz eder"

4. Yargı Reformu Stretji Belgesi önümüzdeki 4 yılı kapsayacak. Bu belgede cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalara, hedeflere yönelik önemli düzenlemeler olacak. Bunun detayları oradaki hedeflere gerçekleştirmeye yönelik yargı paketleri olacak. Ceza adaleti sisteminin soruşturma, delillerin toplanması, suçlunun da tespit edilip dava aşaması, yaptırımla birlikte infaz süreci. 3 aşamanın üçünün de etkisi önemli. Öncelikle 22-23 yıldan sonra reform yapıyorsunuz gibi eleştiriler yapılıyor. Yargı reformu süreklilik arz eder, yargı kendisini yeniler, mevzuat yenilenir. 22 yıldan bu yana yargısal kapasitenin güçlendirilmesiyle ilgili çok sayıda reform yapıldı. 2002'den bu yana bu reformlar gerçekleştirildi. 4. Yargı Reformu Stretji Belgesi'nin 5 ana amacı var 45 hedef doğrultusunda, 264 faaliyetle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Belge açıklanırken sivil anayasadan bahsetmeden geçemezdik. Anayasamız darbe anayasası. Demokratik dönüşümler yapıldı. Anayasamızı sivilleştirme çabaları hız kesmeden devam etti. Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu açıkça belli. Milletin temsilcileri tarafından bir anayasa hazırlanması Meclis'in görevi. Hukukun üstünlüğünü esas alan ve gecikmeyen bir ruhu öne koyduk.

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