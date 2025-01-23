Bolu'daki otel yangınına ilişkin İstanbul'da 1 kişi gözaltına alındı
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili İstanbul'da 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 22:35, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 22:37
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkartılan emekli mimar Ali B. (72), Sancaktepe'de ikamet ettiği adreste polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
''Taksirle yaralama'' suçundan kaydı bulunduğu öğrenilen Ali B'nin işlemleri sürüyor.