Fenerbahçe, tur ihtimalini son maça bıraktı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 15 dakikasında etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, baskı kurduğu bu bölümde golle buluşamadı.

Müsabakanın ikinci yarısında oyunu daha çok kendi yarı sahasında kabul eden Fenerbahçe, rakip kaleye gitmekte zorlandı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten sarı-lacivertli ekip, tur şansını son maça bıraktı.

Fenerbahçe, ligin son haftasında deplasmanda 30 Ocak Perşembe günü Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak.

- Yusuf beğeni topladı

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, Olimpik Lyon karşısında beğeni topladı.

18 yaşındaki savunma oyuncusu, üçlü savunmada etkili bir performans ortaya koyarken, attığı paslarla da tribünlerden alkış almayı başardı.

- Amrabat ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ve Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel cezalı duruma düştü.

Müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan oyunculardan Amrabat, 72. dakikada, Bright Osayi-Samuel ise 87. dakikada gördükleri sarı kart nedeniyle Midtjylland deplasmanında forma giyemeyecek.

- Avrupa'da üst üste 2 maçta gol bulamadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 karşılaşmada gol bulmayı başaramadı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 4 müsabakada da rakip fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 5 müsabada gol bulmayı başarmıştı.

Ligin 6. haftasında evindeki Athletic Bilbao maçına kadar Avrupa'da oynadığı 9 maçın tamamında gol bulan Fenerbahçe, İspanyol temsilcisinin ardından Olimpik Lyon filelerini de havalandırmayı başaramadı.

- Mourinho'dan ilk hamle 59'da geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Olimpik Lyon karşısında oyuna ilk müdahalesini 59. dakikada yaptı.

Sakatlık, ceza ve listeye yazılmama nedeniyle kısıtlı bir kadroyla Fransız temsilcisi karşısına çıkan sarı-lacivertlilerde Mourinho, ilk değişiklikte sarı kartı bulunan İrfan Can Kahveci'yi oyundan aldı.

61 yaşındaki çalıştırıcı, İrfan Can'ın yerine Allan Saint-Maximin'i sahaya sürdü.