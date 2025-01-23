Fenerbahçe, tur ihtimalini son maça bıraktı

SPK onayladı: 4 şirket daha halka arz oluyor
SPK onayladı: 4 şirket daha halka arz oluyor
Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Bakan Tunç: Kartalkaya'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var
Bakan Tunç: Kartalkaya'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var
ESK'den Ramazan öncesi et fiyatına zam olmaması için tedbir
ESK'den Ramazan öncesi et fiyatına zam olmaması için tedbir
78 kişinin ölümü ders olmadı! 'Süs' yangın merdiveni tepki çekti
78 kişinin ölümü ders olmadı! 'Süs' yangın merdiveni tepki çekti
MSB 'kışlasız bedelli askerlik' iddialarını yalanladı
MSB 'kışlasız bedelli askerlik' iddialarını yalanladı
Trafik kazalarında olay yerini terk etmek suç olacak
Trafik kazalarında olay yerini terk etmek suç olacak
Togg'un yeni modeli T10F için tarih belli oldu
Togg'un yeni modeli T10F için tarih belli oldu
'Kartalkaya'da yanan otel yıkılmak isteniyor' iddiasına açıklama
'Kartalkaya'da yanan otel yıkılmak isteniyor' iddiasına açıklama
Bakan Tunç'tan 'Kartalkaya' açıklaması: İhmali olanlar hesap verecek
Bakan Tunç'tan 'Kartalkaya' açıklaması: İhmali olanlar hesap verecek
İş dünyası temsilcileri faiz kararına ne dedi?
İş dünyası temsilcileri faiz kararına ne dedi?
MEB Akademi Eğitim Merkezi kaç ilde kurulacak?
MEB Akademi Eğitim Merkezi kaç ilde kurulacak?
Kendisini hakim olarak tanıtıp, 1,4 milyon TL dolandıranlar tutuklandı
Kendisini hakim olarak tanıtıp, 1,4 milyon TL dolandıranlar tutuklandı
Erdoğan: Hiç kimse yargı mensuplarını tehdit edemez
Erdoğan: Hiç kimse yargı mensuplarını tehdit edemez
Kartalkaya'nın iki kahramanı: Can kurtarmak için can verdiler
Kartalkaya'nın iki kahramanı: Can kurtarmak için can verdiler
Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman oldu
Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman oldu
Bolu'daki otel yangınında son durum! Hastanedeki yaralı sayısı açıklandı
Bolu'daki otel yangınında son durum! Hastanedeki yaralı sayısı açıklandı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Trump elektrikli araçların fişini çekiyor
Trump elektrikli araçların fişini çekiyor
'TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir'
'TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir'
Bedelli askerlik yerleri açıklandı!
Bedelli askerlik yerleri açıklandı!
AK Partili Elitaş: Vatandaşın elektrik ve doğalgazı ucuz
AK Partili Elitaş: Vatandaşın elektrik ve doğalgazı ucuz
Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacak
Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacak
Ticaret Bakanlığı: Denetimlerde 91,6 milyar lira idari ceza uygulandı
Ticaret Bakanlığı: Denetimlerde 91,6 milyar lira idari ceza uygulandı
Meteorolojiden 38 il için sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden 38 il için sağanak yağış uyarısı
Üç bakandan fahiş fiyat toplantısı
Üç bakandan fahiş fiyat toplantısı
Kartlı ödemeler yüzde 86 arttı
Kartlı ödemeler yüzde 86 arttı
Yılın ilk MGK toplantısı yapıldı: 'Kırmızı Kitap' güncellendi
Yılın ilk MGK toplantısı yapıldı: 'Kırmızı Kitap' güncellendi
Yanan otelin ön hasar tespit raporu tamamlandı: Otel 'ağır hasarlı'
Yanan otelin ön hasar tespit raporu tamamlandı: Otel 'ağır hasarlı'
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe, tur ihtimalini son maça bıraktı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, tur şansını son maça bıraktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 23:08, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 23:12
Yazdır
Fenerbahçe, tur ihtimalini son maça bıraktı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 15 dakikasında etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, baskı kurduğu bu bölümde golle buluşamadı.

Müsabakanın ikinci yarısında oyunu daha çok kendi yarı sahasında kabul eden Fenerbahçe, rakip kaleye gitmekte zorlandı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten sarı-lacivertli ekip, tur şansını son maça bıraktı.

Fenerbahçe, ligin son haftasında deplasmanda 30 Ocak Perşembe günü Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak.

- Yusuf beğeni topladı

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, Olimpik Lyon karşısında beğeni topladı.

18 yaşındaki savunma oyuncusu, üçlü savunmada etkili bir performans ortaya koyarken, attığı paslarla da tribünlerden alkış almayı başardı.

- Amrabat ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ve Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel cezalı duruma düştü.

Müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan oyunculardan Amrabat, 72. dakikada, Bright Osayi-Samuel ise 87. dakikada gördükleri sarı kart nedeniyle Midtjylland deplasmanında forma giyemeyecek.

- Avrupa'da üst üste 2 maçta gol bulamadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 karşılaşmada gol bulmayı başaramadı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 4 müsabakada da rakip fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 5 müsabada gol bulmayı başarmıştı.

Ligin 6. haftasında evindeki Athletic Bilbao maçına kadar Avrupa'da oynadığı 9 maçın tamamında gol bulan Fenerbahçe, İspanyol temsilcisinin ardından Olimpik Lyon filelerini de havalandırmayı başaramadı.

- Mourinho'dan ilk hamle 59'da geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Olimpik Lyon karşısında oyuna ilk müdahalesini 59. dakikada yaptı.

Sakatlık, ceza ve listeye yazılmama nedeniyle kısıtlı bir kadroyla Fransız temsilcisi karşısına çıkan sarı-lacivertlilerde Mourinho, ilk değişiklikte sarı kartı bulunan İrfan Can Kahveci'yi oyundan aldı.

61 yaşındaki çalıştırıcı, İrfan Can'ın yerine Allan Saint-Maximin'i sahaya sürdü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber