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SPK onayladı: 4 şirket daha halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ, Enda Enerji Holding AŞ ile Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ'nin halka arzını onayladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 23:42, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 23:43
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SPK onayladı: 4 şirket daha halka arz oluyor

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Vişne Madencilik'in 37,44 liradan, Seranit Granit Seramik'in 12 liradan, Enda Enerji Holding'in 17,44 liradan ve Birleşim Grup Enerji'nin 12,14 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Uşak Seramik Sanayi AŞ'nin 980 milyon liralık, e-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'nin ise 267,2 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Kurul, Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 13 milyar liralık, Dinamik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 200 milyon liralık, Creditwest Faktoring AŞ'nin 130 milyon liralık, Vera Konsept GYO AŞ'nin 3,5 milyar liralık, Limak Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 600 milyon dolarlık, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'nin 500 milyon dolarlık, Destek Finans Faktoring AŞ'nin 21 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Fibabanka AŞ İkinci Varlık Finansman Fonu'nun 10 milyar liralık, KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin ise 500 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Kuruluşuna izin verilen yeni fonlar

SPK, "Sparta Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu" ile "Neo Portföy Yönetimi AŞ Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu"nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

"Nurol Portföy Yönetimi AŞ Onbirinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" ile "Qinvest Portföy Yönetimi AŞ X12 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kuruluşuna izin verilerek, katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması talebi onaylandı.

İdari para cezaları ve erişim engeli kararları

Kurul, Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete yaklaşık 140 bin liralık idari para cezası verdi.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 30 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesini de kararlaştırdı.

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