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24 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları

24 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 00:01, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 00:03
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24 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul edecek.

(TBMM/10.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak, Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.

(Konya/14.00/18.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanvekili Mehmet Ali Şehirlioğlu'na ziyarette bulunacak, Uğur Mumcu'yu anma törenine katılacak.

(Ankara/11.30/12.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklareli'nde Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ile Belediyeyi, Edirne'de Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Kırklareli/14.30/14.55/15.35/Edirne/16.35/17.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliğe ve Sürsürü Anaokuluna ziyarette bulunacak, eğitim kurumlarının toplu açılış törenine iştirak edecek.

(Elazığ/11.00/11.30/14.00)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe, İzmir Şehir Hastanesine, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirecek, Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılacak.

(İzmir/09.30-17.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çukurova Gazeteciler Cemiyetine, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğine ve Yüreğir Ziraat Odasına ziyaret gerçekleştirecek, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na iştirak edecek.

(Adana/13.30/14.50/16.00/18.00)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Selçuklu Belediyesini ziyaret edecek, Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Konya/11.00/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Malatya/14.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşecek.

(Ankara)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

3- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Reeder Samsunspor-Gaziantep FK maçıyla başlayacak.

(Samsun/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

(Pire/22.15)

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