KOBİ'lerin yüzde 40'ı ticarette

Türkiye ekonomisinin can damarı KOBİ'ler sağladığı ekonomik katkıyı her geçen yıl artırıyor. İstihdamdan ihracata, üretimden imalata kadar birçok alanda önemli yer tutuyor. Türkiye'deki KOBİ'lerin faaliyet gösterdiği sektörlerin başında ticaret geliyor. Perakende ve toptan ticaret, KOBİ'lerin en yoğun faaliyet gösterdiği alan. Özellikle gıda, tekstil ve yapı malzemeleri gibi ürün gruplarında faaliyet gösteren KOBİ'ler ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Türkiye genelinde KOBİ'lerin yaklaşık olarak yüzde 40'ı ticaret sektöründe faaliyet gösteriyor.

HER 4 ŞİRKETTEN BİRİ İMALAT SEKTÖRÜNDE

Türkiye'nin sanayi üretiminde önemli bir yere sahip olan KOBİ'ler, tekstil, gıda işleme, makine üretimi ve mobilya sektörlerinde etkin bir rol oynuyor. KOBİ ölçeğindeki her 4 şirketten biri imalat sektöründe faaliyet gösteriyor. Turizm, konaklama, lojistik ve yeme-içme sektörleri de, KOBİ'lerin hizmet alanında en çok faaliyet gösterdiği alanlar arasında bulunuyor. KOBİ'lerin bu alandaki payı ise yüzde 15 olarak hesaplanıyor. İnşaat projeleri ve emlak sektöründeki KOBİ'ler, özellikle yerel düzeyde ekonomik canlılık katarken, sektörden yüzde 10 pay alıyor. Tarım ürünleri işleme ve tarım ekipmanları üretimi, bu sektördeki KOBİ'lerin ana faaliyet alanları arasında yer alıyor. Bu alanda faaliyet gösteren KOBİ'lerin payı ise yüzde 10.

EKONOMİK BÜYÜMENİN SÜRÜKLEYİCİSİ OLDULAR

KOBİ'ler, esneklikleri ve yenilikçi yapıları sayesinde ekonomik büyümenin temel aktörlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak, finansmana erişim, dijitalleşme ve küresel rekabet gibi konular, bu işletmelerin karşılaştığı en büyük zorluklar arasında yer alıyor. KOBİ'lerin sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilmesi için devlet desteklerinin artırılması, dijitalleşmenin hızlandırılması ve ihracata yönelik teşviklerin genişletilmesi büyük önem arz ediyor.

Bölgelere göre faaliyet değişiyor

KOBİ'lerin faaliyet alanları, Türkiye'nin coğrafi ve ekonomik özelliklerine göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin; Marmara Bölgesi'nde ticaret ve imalat sektörü öne çıkarken, Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde tarım ve turizm odaklı KOBİ'ler yoğunlukta. İç Anadolu'da ise tarım makineleri ve gıda işleme sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler dikkat çekiyor.