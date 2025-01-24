İstanbul'da 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var

23 ilde FETÖ operasyonu! 71 gözaltı var
23 ilde FETÖ operasyonu! 71 gözaltı var
Bakan Işıkhan duyurdu, zam farkları bugün yatırılıyor
Bakan Işıkhan duyurdu, zam farkları bugün yatırılıyor
Meteoroloji duyurdu: Bazı bölgelerde aralıklı yağış
Meteoroloji duyurdu: Bazı bölgelerde aralıklı yağış
İtfaiye raporu tamamlandı; İşte yangının başlangıç noktası
İtfaiye raporu tamamlandı; İşte yangının başlangıç noktası
ESK'den Ramazan öncesi et fiyatına zam olmaması için tedbir
ESK'den Ramazan öncesi et fiyatına zam olmaması için tedbir
KOBİ'lerin yüzde 40'ı ticarette
KOBİ'lerin yüzde 40'ı ticarette
Merkez Bankası faizde beklentileri görmezden geldi
Merkez Bankası faizde beklentileri görmezden geldi
SPK onayladı: 4 şirket daha halka arz oluyor
SPK onayladı: 4 şirket daha halka arz oluyor
Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Bakan Tunç: Kartalkaya'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var
Bakan Tunç: Kartalkaya'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var
78 kişinin ölümü ders olmadı! 'Süs' yangın merdiveni tepki çekti
78 kişinin ölümü ders olmadı! 'Süs' yangın merdiveni tepki çekti
MSB 'kışlasız bedelli askerlik' iddialarını yalanladı
MSB 'kışlasız bedelli askerlik' iddialarını yalanladı
Trafik kazalarında olay yerini terk etmek suç olacak
Trafik kazalarında olay yerini terk etmek suç olacak
Togg'un yeni modeli T10F için tarih belli oldu
Togg'un yeni modeli T10F için tarih belli oldu
'Kartalkaya'da yanan otel yıkılmak isteniyor' iddiasına açıklama
'Kartalkaya'da yanan otel yıkılmak isteniyor' iddiasına açıklama
Bakan Tunç'tan 'Kartalkaya' açıklaması: İhmali olanlar hesap verecek
Bakan Tunç'tan 'Kartalkaya' açıklaması: İhmali olanlar hesap verecek
İş dünyası temsilcileri faiz kararına ne dedi?
İş dünyası temsilcileri faiz kararına ne dedi?
MEB Akademi Eğitim Merkezi kaç ilde kurulacak?
MEB Akademi Eğitim Merkezi kaç ilde kurulacak?
Kendisini hakim olarak tanıtıp, 1,4 milyon TL dolandıranlar tutuklandı
Kendisini hakim olarak tanıtıp, 1,4 milyon TL dolandıranlar tutuklandı
Erdoğan: Hiç kimse yargı mensuplarını tehdit edemez
Erdoğan: Hiç kimse yargı mensuplarını tehdit edemez
Kartalkaya'nın iki kahramanı: Can kurtarmak için can verdiler
Kartalkaya'nın iki kahramanı: Can kurtarmak için can verdiler
Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman oldu
Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman oldu
Bolu'daki otel yangınında son durum! Hastanedeki yaralı sayısı açıklandı
Bolu'daki otel yangınında son durum! Hastanedeki yaralı sayısı açıklandı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Trump elektrikli araçların fişini çekiyor
Trump elektrikli araçların fişini çekiyor
'TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir'
'TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir'
Bedelli askerlik yerleri açıklandı!
Bedelli askerlik yerleri açıklandı!
AK Partili Elitaş: Vatandaşın elektrik ve doğalgazı ucuz
AK Partili Elitaş: Vatandaşın elektrik ve doğalgazı ucuz
Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacak
Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İstanbul Sarıyer'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 07:32, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 07:33
Yazdır
İstanbul'da 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İstanbul Sarıyer'deki kaza, saat 01.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MK 0398 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek ışıklarda bekleyen araçlara çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yararlanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluşurken, bir ambulansın yoğun trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Kazaya karışan 1 hafif ticari araç,1 minibüs ve 5 otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırılırken, trafik akışı normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber