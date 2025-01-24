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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 182 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 182 bin 500 liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 16:51, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:51
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 182 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 173 bin 2 lira, en yüksek 3 milyon 184 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1 artışla 3 milyon 182 bin 500 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 152 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 930 milyon 340 bin 656,23 lira, işlem miktarı ise 608,99 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 938 milyon 908 bin 804,35 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler ile Albaraka Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.152.000,002.750,00
En Düşük3.173.002,002.750,00
En Yüksek3.184.000,002.782,00
Kapanış3.182.500,002.777,70
Ağırlıklı Ortalama3.180.630,652.760,56
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.930.340.656,23
Toplam İşlem Miktarı (Kg)608,99
Toplam İşlem Adedi42

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